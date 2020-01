Gold bis Immobilien – so vernichten Friedrich Weik Anlegergeld

Liebe Leser, wie schön, wenn sich jemand Mühe macht. In diesem Fall das Fairvalue Magazin. Sie haben Friedrich Weik, selbst ernannte Ökonomen, unter die Lupe genommen und präzise seziert wie viel Geld die beiden Crash-Propheten ihre Follower gekostet haben. Und damit womöglich jeden, der ihren Schund kauft und liest. Hier finden Sie die Analyse, die auch TTT mitlieferte. Bei uns müssen Sie zum Glück kein Verschwörungs- und Crash-Buch kaufen und wir vernichten auch nicht Ihr Vermögen mit tollen Tipps wie aus 2012, KEINE Immobilien zu kaufen. Und Aktien zu meiden – siehe Friedrich Weik. Wir haben einen anderen Plan und ein besseres Angebot – dieses hier:

Denn – welche Strategie ist die richtige Strategie für 2020? Volle Pulle Bullenmarkt? Ohne pessimistisch zu sein – schauen Sie auf die Stimmung in den USA. Diese ist explosiv positiv. Dies spricht keinesfalls für einen Durchmarsch. Denn die besten Gelegenheiten am Markt gibt es in panischen Phasen. ABER – auch short kann man Geld verdienen. Und zwar verdammt gut. Oder nehmen Sie Adidas und Wirecard, Apple und Lyft, Nel Asa oder United Internet. Warum sollte 2020 nicht die Verlierer nach oben spülen. Aus verschiedenen Gründen. Guten Gründen. Stichwort Rohstoffe – Palladium hängt speziell an Südafrika. Stichwort Angebotsmarkt. Daniel war gerade vor Ort. Warum dies ein Knackpunkt sein wird, hat er im Video erläutert mehrmals. Und vieles vieles mehr bekommen Sie bei uns täglich im Börsendienst.