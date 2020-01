E.On holt sich Milliarden an der Börse

Per Anleihe-Emission hat E.On bei institutionellen Anlegern an der Börse einen Betrag von 2,25 Milliarden Euro erlöst. „Die Emissionserlöse dienen der Refinanzierung aller im Jahr 2020 fällig werdenden Unternehmensanleihen sowie zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte”, meldet der DAX-notierte Energiekonzern am Freitag.Der Gesamtbetrag verteilt sich Unternehmensangaben zufolge auf drei ...