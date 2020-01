2019 war ein geschäftiges Jahr, was die Fusionen und Akquisitionen im Goldminensektor anging. Experten zufolge dürfte das aber nur der Anfang gewesen sein.

In einem vor Kurzem mit dem Brancheninformationsdienst geführten Interview erklärte zum Beispiel Peter Grosskopf, CEO von Sprott Inc., dass er angesichts der Erwartung 2020 weiter steigernder Goldpreise mit noch wesentlich mehr Konsolidierung im Minensektor rechnet. Diese Entwicklung habe bereits begonnen und werde nicht so schnell enden, erklärte er weiter.