Ölpreise halten sich in enger Handelsspanne

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Nachdem es am Morgen mit den Notierungen leicht nach unten ging, drehten sie im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,48 US-Dollar. Das sind elf Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg ebenfalls geringfügig um sechs Cent auf 59,62 Dollar.

"Die Lage am Ölmarkt hat sich überraschend schnell entspannt", kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Seit Donnerstag läuft der Handel nach turbulenten Tagen wieder in ruhigen Bahnen. Zuvor hatte die Iran-Krise für heftige Preisausschläge am Ölmarkt gesorgt.