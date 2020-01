Bei der Aktie von Beyond Meat tut sich derzeit einiges. Da sind zum einen die Spekulationen, dass es zwischen dem Unternehmen und McDonald’s zu einer größeren Kooperation kommen könnte. Die US-Fastfoodkette weitet Tests mit den veganen Burgern von Beyond Meat aus, was sich - wenig überraschend - positiv im Aktienkurs des Lebensmittelkonzerns niederschlägt. Zum anderen sind als Folge daraus charttechnische Kaufsignale entstanden, ...