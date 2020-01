PayPal mit schönem Rounding Bottom

Seit dem Börsengang in 2016 um 30,00 US-Dollar herum präsentiert sich der Kursverlauf der PayPal-Aktie nahezu makellos, in einem ersten Schritt wurde der Bereich von 70,00 US-Dollar überschritten, Anfang 2019 erfolgte ein neuerlicher Schub auf rund 121,00 US-Dollar. In der zweiten Hälfte des abgelaufenen Jahres konsolidierte das Papier in den Bereich von 100,00 US-Dollar abwärts, konnte aber bereits im Dezember wieder das wichtige Triggerniveau von 110,00 US-Dollar überwinden. Damit wurde nämlich der Boden in Form eines Rounding Bottoms erfolgreich abgeschlossen und hat nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt.