Meghan Markle hat sich getäuscht. Nicht in ihrem Prinzen, aber in ihrer Idee von einem prinzlichen Leben in unserer modernen Welt. Vermutlich stellte sie sich das nicht viel anders vor als das Leben der Stars und Starlets, die hinter hohen Mauern und Sicherheitsvorkehrungen unter der Sonne Kaliforniens, vielleicht auch unter den routiniert-begierigen Blicken eines metropolitanen

Der Beitrag Bemerkungen über ein semiroyales Paar erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.