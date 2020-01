Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der europäischen Handelssitzung kann als gemischt angesehen werden, so die Experten von XTB.Die wichtigsten Aktienmarktindices des "alten Kontinents" seien am Freitag höher gestartet, hätten aber die Gewinne aufgegeben und seien bis zum Ende der ersten Stunde des Handels in den negativen Bereich geschwenkt. [ mehr