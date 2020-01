NEW YORK (dpa-AFX) - Noch kennt die Partylaune an der Wall Street kein Ende. Wiedergekehrter Konjunkturoptimismus wegen der Teileinigung der USA mit China im Zollstreit und der Beruhigung der Lage in Nahost liefern der Wall Street auch auf Freitag Rückenwind. Ein schwächer als gedachter US-Arbeitsmarktbericht trübte die Kauflaune am Freitag kaum. Der Dow dürfte denn auch seinen Rekordlauf fortsetzen und nimmt dabei abermals die Marke von 29 000 Punkten ins Visier.

So taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 0,18 Prozent im Plus auf 29 010 Punkte. Erst am Donnerstag hatte das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt eine Bestmarke von 28 988 Punkten erklommen.