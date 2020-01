Erwe Immobilien stockt Anleihe-Volumen auf

Erwe Immobilien erhöht das Volumen ihrer 2023 fälligen Anleihe deutlich: Das Emissionsvolumen des mit 7,5 Prozent verzinsten Papiers soll um 17,5 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro erhöht werden, kündigt das Immobilien-Unternehmen an. Erwe Immobilien rechnet mit einer schnellen Platzierung: „Aufgrund der erhöhten Nachfrage geht der Vorstand von einer vollen Platzierung der Anleihe in Kürze aus”, heißt es in einer ...