RIPPLE: AUF GUTE NACHRICHTEN FOLGEN SCHLECHTE

Ripple entwickelt mit Thailands ältester Bank eine Zahlungs-App. Erneute Kritik an Ripples XRP-Verkäufen.

Wenn es um die nach der Marktkapitalisierung drittgrößten Kryptowährung XRP geht treffen häufig gute und schlechte Nachrichten nahezu zeitgleich aufeinander. So auch in dieser Woche. Zunächst veröffentlichte Thailands älteste Bank, Siam Commercial Bank (SCB) am 8. Januar 2020 eine Pressemitteilung, dass die Bank zusammen mit dem US-Fintech Unternehmen Ripple an einer App namens „SCB Easy“ arbeitet, die grenzüberschreitende und schnelle Zahlungstransaktionen ermöglichen soll, um den stark wachsenden Bedarf an mobilen Zahlungsmöglichkeiten in Südostasien zu befriedigen. Eigentlich eine gute Nachricht, die der digitalen Währung XRP Auftrieb geben sollte. Doch dann kritisierte Blockstrem CEO Adam Back Ripples Geschäftsführer Brad Garlinghouse auf Twitter in Bezug auf die XRP-Verkäufe. Back wirft dem Ripple Chef vor, dass dieser den Markt mit XRP überschwemmt und Garlinghouse die XRP-Verkäufe nutzt, um Bitcoins zu kaufen. Allerdings liefert Adam Back keinerlei Beweise für seine Anschuldigungen. Trotzdem verunsichern solche Aussagen die XRP-Investoren, was sich letztendlich in der Entwicklung des XRP-Kurses widerspiegelt. Gegen 17:00 Uhr MEZ notiert XRP bei 0,2077 US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie hier.

