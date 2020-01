The NAGA Group soll wieder „in die Spur”

The NAGA Group hat am Freitag Eckdaten zum Jahr 2019 vorgelegt. „Wir haben besonders ab dem Q4 endlich wieder ordentlich arbeiten können. Nach verbesserten Handelserlösen im Oktober konnten wir uns im November und Dezember nochmal stark steigern und über 2,5 Millionen Euro an Umsatz erzielen. Damit ist das Q4 eines der besten Quartale in Bezug auf Handelserlöse seit der Unternehmensgründung - und dies bei deutlich gesenkten ...