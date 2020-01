Mehr als 2 Prozent Wertgewinn stehen aktuell für die 1&1 Drillisch Aktie zu Buche, die am Freitagnachmittag bei 23,26 Euro notiert. Es ist ein Kursniveau weit unter dem, was Warburg Research dem Aktienkurs der United-Internet-Tochter zutraut. Zwar senken die Analysten in ihrer aktuellen Studie die Zielmarke für die 1&1 Drillisch Aktie um einen Euro, das neue Kursziel von 47,60 Euro würde aber immer noch eine Kursverdoppelung ...