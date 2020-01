Die Baumot Aktie hat in den letzten 6 Monaten kein besonders gutes Bild abgeliefert. Der Kurs ist nach einem starken Anstieg Mitte 2019 wieder in einen Abwärtstrend zurückgegangen. Auch die runde 2 Euro Marke wurde im Zuge der Abwärtsbewegung unterschritten. Aktuell erholt sich der Kurs wieder etwas, er liegt aber weiterhin unter der 2 Euro Marke. Am Freitag ging der Kurs ... Weiterlesen