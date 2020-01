Mit drei Meldungen innerhalb einer Woche konnte Scottie Resources Corp. die Investoren für sich begeistern und den Aktienkurs auf einen neuen Jahres-Höchststand bringen. Alles deutet darauf hin, dass eine neue Erfolgsgeschichte entsteht.

‚Golden Triangle‘ in British Columbia

Das kanadische Unternehmen Scottie Resources Corp. (ISIN: CA81012R1064 / TSX-V: SCOT) ist fokussiert auf Exploration und Evaluierung von Gold- und Silbergrundstücken im Gebiet des ‚Goldenen Dreiecks‘ in British Columbia. Das ‚Golden Triangle‘ gehört weltweit zu den produktivsten mineralisierten Gebieten und beherbergte bereits in der Vergangenheit Bergbaubetriebe. Die gesamten Vorkommen dieser Region aus der Vergangenheit und Gegenwart betragen insgesamt rund 67 Mio. Unzen Gold, 569 Mio. Unzen Silber und 27 Mrd. Pfund Kupfer.

Quelle: Scottie Resources

Gebiete mit historischen Erfolgen

Scottie Resources Corp. besitzt eine 100 %-Beteiligung an der Goldmine ‚Scottie‘, die sich im Herzen des ‚Goldenen Dreiecks‘ befindet und bereits von 1981 bis 1985 in Betrieb war und schon 95.426 Unzen Gold aus 183.147 Tonnen Mineralisierung produzierte. Aufgrund eines gesunkenen Goldpreises in Verbindung mit hohen Zinssätzen wurde die Mine jedoch stillgelegt. Während des Betriebs produzierte die Mine mit einem durchschnittlichen Ausbeutegrad von 16,25 g/t Gold.

Untertage Bohrungen in der Vergangenheit

Die historischen Bohrungen in der Goldmine ‚Scottie‘ konzentrierten sich weitgehend auf die Minenproduktion, wobei nur wenig Aufwand geleistet wurde, um weitere Ressourcen nachzuweisen. Der Großteil der historischen Bohrungen wurde von unter Tage aus durchgeführt und bestand daher aus kurzen Löchern mit einzelnen Zielen sowie eingeschränkten Bohrplatzpositionen. Loch SG19-13 war das längste jemals bei Scottie gebohrte Loch, und da es von der Oberfläche aus gebohrt wurde, konnte es Zonen anpeilen, die für frühere Untertagebetreiber unzugänglich waren.

Ergebnisse der ‚Scottie‘-Goldmine

In der vergangenen Woche hat das Unternehmen verschiedene Bohrergebnisse bekanntgegeben. Auf der Liegenschaft der ‚Scottie‘-Goldmine wurden die Ergebnisse von Bohrloch SR19-13 mit 7,27 g/t Gold und 3,83 g/t Silber über 25,02 m, einschließlich 11,72 g/t Gold und 5,83 g/t Silber auf 10,95 m veröffentlich. Die Bohrergebnisse beinhalten eine Erweiterung der historischen M-Zone der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Scottie, 20 km südlich von Pretivm‘s Brucejack-Mine.

Quelle: Scottie Resources

Ergebnisse von ‚Bow‘

Die jüngsten Bohrerfolge bei der ‚Blueberry Vein‘ auf dem Grundstück ‚Bow‘ hat das Unternehmen ebenfalls veröffentlich. Die Ergebnisse von Bohrloch SR19-20 beinhalten 7,44 g/t Gold und 1,29 g/t Silber auf 34,78 m, was 14,29 g/t Gold auf 14,00 m einschließt. Im September schloss das Unternehmen 630,2 m Diamantbohrungen auf der ‚Ader Blueberry‘ innerhalb des Grundstücks ‚Bow‘ ab, das nur 2 km nordöstlich der Goldmine ‚Scottie‘ liegt.

Quelle: Scottie Resources

Namhafter strategischer Investor steigt ein

Zum Ende einer von Nachrichten geprägten Woche gab das Unternehmen dann sogar noch den Einstieg des kanadischen Milliardärs Eric Sprott bekannt. Sprott erwirbt im Rahmen einer Privatplatzierung 10.000.000 Einheiten zum Preis von 0,20 CAD pro Einheit. Das spült dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 2.000.000,00 CAD in die Kasse. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zu einem Preis von 0,30 CAD in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.

Kurspotenzial für 2020

Der Einstieg von Sprott setzt das Unternehmen von Großaktionär und CEO Bradley Rourke in Fokus der Gold-Investoren. Sprott hält fortan rund 11,5 % an Scottie Resources und nach der Ausübung aller Warrants würde der Anteil auf rund 20,6 % steigen. Im Laufe des Freitags konnte die Aktie in der Spitze auf 0,295 CAD zulegen und ging mit einem Kursanstieg von mehr als 15 % mit 0,265 CAD aus dem Handel. Da der Börsenwert von Scottie Resources weniger als 25 Mio. CAD beträgt und das Potenzial hoch ist, sollte ein weiterer Kursanstieg in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten bevorstehen.

