Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt im Rahmen der blauen 2 eine sehr bullische Aufwärtskorrektur, die kurz- bis mittelfristig wohl ein neues Allzeithoch erreichen wird.Die blaue 2 befindet sich nach der orangenen A/W=8695 (grüne A=9300, grüne B=11431, grüne C=8695) immer noch in der als Doppelflat (grüne W=13600, grüne X=10115 in der Weihnachtsindikation 2018, grüne Y bisher 13456) verlaufenden überschiessenden orangenen B/X (bisher 13600) mit Maximalziel 14696 (blaue Fibos).Der Zielbereich der fehlenden orangenen C/Y liegt unterhalb der unteren lila Eindämmungslinie (derzeit bei 971x) und oberhalb dem Ausgangspunkt 8350 des Expanding EDT. Dabei sollte die blaue 2 idealerweise auch das 61er RT der blauen 1 bei 9898 (violette Fibos) hinter sich lassen.Nach der bullischen blauen 2 sollte die blaue 3 zu einem neuen Allzeithoch – idealerweise deutlich oberhalb der oberen lila Eindämmungslinie (derzeit bei 1449x) – führen.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 laufende grüne Y der orangenen B/X steht ihrerseits kurz vor ihrem Zielbereich zwischen 13600 und 14696.In der Hauptvariante (blauer Pfad) befindet sich die grüne Y bereits in der lila C. Diese zeigt bereits ein Abschlussmuster in Form eines EDTs (graue Eindämmungslinien; rote I bisher 13548 mit blauer w=12495, blauer x=11823 in der L&S-Feiertagsindikation am 3.10., blauer y=13375, blauer x2=12883, blauer z bisher 13548.Die blaue z (orangene a=13476, orangene b=12947, orangene c bisher 13548 befindet sich im bis 13875 (blaue Fibos) reichenden Zielbereich der orangenen c (hellgrüne i=13283, hellgrüne ii=12968, hellgrüne iii=13548, hellgrüne iv bisher 13429 – 23er Mindestziel 13411, fehlende hellgrüne v). In der orangenen c scheint noch ein weiteres Hoch oberhalb 13548 zu fehlen. Eventuell wird dabei auch ein neues Allzeithoch erreicht.