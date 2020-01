Amazon zeigt, warum das Unternehmen so viel in die Logistik investiert

Je mehr Produkte das Unternehmen Prime-Kunden anbieten kann, die für eine kostenlose Lieferung am selben und am nächsten Tag infrage kommen, desto mehr werden die Umsätze steigen. Das war auch in der Weihnachtssaison 2019 der Fall. Aufgrund von der Prime-Lieferung am selben Tag und am nächsten Tag war es ein weiteres Jahr, in dem Amazon Versandrekorde aufstellen konnte. Das wurde mit einem Anstieg der Aktie um 4 % belohnt. Die Marktkapitalisierung beträgt nun 927 Mrd. US-Dollar.

In der Weihnachtszeit stellte der Tech-Riese neue Rekorde bei den Prime-Neuanmeldungen auf. Allein in einer Woche, so Amazon, haben sich fünf Millionen neue Kunden entweder für eine Mitgliedschaft bei Prime angemeldet oder haben sich für einen Prime-Gratiszeitraum registriert. Die Anzahl der Artikel, die über die Prime-Lieferung am nächsten Tag und die Prime-Lieferung am gleichen Tag ausgeliefert wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast vervierfacht.

Amazon will sich von FedEx und UPS verabschieden

Amazon lieferte mehr als 3,5 Milliarden Pakete rund um den Globus aus. Zum Vergleich: FedEx (WKN:912029) lieferte im Jahr 2018 insgesamt 6 Milliarden Pakete aus. Die Kunden nutzten auch die Abholpunkte von Amazon während der Feiertage in zunehmendem Maße, wobei sich 60 % mehr Kunden als im letzten Jahr für eine Lieferung an einen Abholort entschieden haben. Derzeit übernimmt Amazon den Versand und die Zustellung der meisten auf der Website verkauften Produkte, wobei UPS (WKN:929198), FedEx und der United States Postal Service in den Hintergrund treten.

Amazon hat die Logistik zu einer Top-Priorität gemacht, seit das Versanddurcheinander von Unternehmen wie UPS und FedEx den Ruf des Unternehmens während der Weihnachtssaison 2013 verschlechtert hat. Da die Pakete nicht rechtzeitig ankamen, schwor Amazon, das in Zukunft zu vermeiden. Seitdem hat das Unternehmen Milliarden von US-Dollar in die Logistik gesteckt.