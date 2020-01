NatGas – Die Anzeichen mehren sich für ein anstehendes Tief. Hier gilt es nun den Startschuss nicht zu verpassen. Wir haben zum weiteren Vorgehen soeben an alle Abonnenten des NatGas Abonnements eine Kurznachricht verschickt und werden am Montag im NatGas Update die aktuelle Situation im Detail besprechen. Wenn auch Sie den exakten Einstieg, Stopp und Kursziel für den nächsten NatGas Trade auf 3$ plus mittraden wollen (ca. 50% Potenzial) können Sie die Daten dafür erhalten.