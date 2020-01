Es ist fast so, als ob die Neujahrsglocken von Big Ben dieses Jahr – zumindest ganz, ganz leise – auch in Deutschland zu hören waren. Wenigstens ein CDU-Politiker und Ministerpräsident scheint gelauscht und ein wenig verstanden zu haben, was die Stunde schlägt. Armin Laschet ist bekanntlich ein Meister des populären, dabei souverän abgewogenen Wortes. Das

Der Beitrag Hohe Ausgaben im ÖRR: Nach Kritik von Armin Laschet liegen die Nerven blank erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.