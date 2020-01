Albemarle (ALB): Lithium-Weltmarktführer mit Long-Setup

Bekannt ist Albemarle vor allem für das Lithium-Geschäft, das zuletzt einen Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

Lithium-Business brummt dank Smartphones und E-Mobilität! Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,16 und bombastische Breakout-Chance bei Albemarle Corp.