Das Jahr 2020 begann gleich mit politischen Spannungen. Diese politisch-militärische Gemengelage im Iran und Irak lassen nur schwer erahnen wie sich die Börsen kurzfristig verhalten werden. Marktbeobachter halten einen eskalierenden Krieg unwahrscheinlich, da sich Donald Trump vor den Wahlen keinen Krieg leisten könne. Aber der Iran weiß auch, dass er den USA militärisch hoffnungslos unterlegen ist. Das deutet darauf hin, dass das gröbste hinter uns liegen könnte. Wie der versehentliche Abschuss des Passagierflugzeugs gewertet wird, bleibt ebenfalls spannend.

Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben natürlich die Flucht in vermeintlich sichere Anlageklassen befeuert. Neben Gold, das kurzzeitig auf über 1.600,- USD je Unze kletterte, war auch Palladium gefragt, das in diesem Zuge erstmals die Hürde von 2.000,- USD je Unze überwunden und damit ein neues Allzeit-Hoch markiert hat. Zudem spielt dem Edelmetall auch ein Angebotsengpass in die Karten.

Die Eskalation am Golf hat natürlich auch Rohöl beflügelt. Die Sorte WTI hatte zwischenzeitlich erstmals wieder seit Juli 2019 die Marke von 60,- USD überwunden.

Allen Unken zum Trotz legte der Dow Jones Index in den ersten Handelstagen des Jahres etwa 0,6 % auf 28.823 Punkte zu, während der DAX um rund 1,1 % auf 13.449 Punkte kletterte. Der Goldpreis stieg deutlich stärker von 1.515,- USD je Unze auf 1.611,- USD je Unze in der Spitze, um dann wieder auf 1.544,- USD je Unze zurückzufallen. Anschließend arbeitete er sich wieder über das Jahreshoch von 1.557,- USD je Unze aus dem vergangenen Jahr. Unterm Strich stieg der Goldpreis in diesem Jahr 3,4 % in USD und in Euro zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch von 1.424,- EUR. Zum Wochenende stand ein Plus seit Jahresbeginn von 3,9 %, bei einem Kurs von 1.405,- EUR, zu Buche.

Von den Kurssteigerungen der Edelmetalle haben natürlich auch die Unternehmen profitiert, über die wir regelmäßig berichten. Durch gute Nachrichten wurden die Kurssteigerungen sogar fundamental untermauert. Die aus Redaktionssicht wichtigsten Nachrichten haben wir hier für Sie zusammengefasst:

