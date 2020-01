Die Börseneröffnung am Montag verspricht bei der Allianz-Aktie spannend zu werden, denn es steht ein wichtiger Test an. In der Vorwoche ist es den Bullen gelungen, die 50-Tagelinie zu behaupten und einen Anstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 17. Dezember zu vollziehen.

Im Anschluss an das Hoch vom Freitag bei 221,95 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein und die