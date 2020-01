In der letzten technischen Besprechung vom 27. Dezember 2019: „ Software AG: Unbedingt für 2020 vormerken! “ wurde bereits auf eine potenzielle Trendwende in Gestalt einer inversen SKS-Formation bestehend seit Dezember 2018 hingewiesen. Diese war allerdings noch lange nicht fertig, zudem grenzte ein mittelfristiger seit Anfang 2018 bestehender Abwärtstrend das Handelsgeschehen auf der Oberseite effektiv ein. In der abgelaufenen Handelswoche gelang es jedoch zumindest einen der zahlreichen Widerstände und die Dezemberhochs bei 32,56 Euro dynamisch auf der Oberseite zu überwinden und somit einen wichtigen Schritt zu einem erfolgreichen Jahresauftakt beizutragen. Hierdurch ergeben sich nun sehr vielversprechende Handelsansätze, die nicht nur auf rein spekulativer Basis beruhen.

Der sehr saubere Kursverlauf mit einem dazugehörigen Pullback zurück auf das markante Unterstützungsniveau um 30,50 Euro in der abgelaufenen Woche hat nun ein klares Kaufsignal hervorgebracht. Weitere Ziele lassen sich jetzt am 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei derzeit 34,33 Euro (fallend) ableiten. Der Kursbereich zwischen 34,00 und grob 35,00 Euro stellt ein nicht geringes Widerstandsband dar, an dieser Hürde mit erhöhter Volatilität zwingend gerechnet werden. Die vollständige Umsetzung der inversen SKS-Formation dürfte mittelfristig weitere Kurschancen an 40,00 Euro hervorbringen und macht jetzt schon ein Investment durchaus attraktiv. Hierfür kann auf das altbewährte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA566R zurückgegriffen werden, wodurch bei vollständiger Umsetzung eine Renditechance von 160 Prozent entsteht. Eine dazu passende Verlustbegrenzung kann unter der Marke von rund 30,00 Euro angesetzt werden. Ein Rückfall darunter würde hingegen sofortige Abgabebereitschaft in Richtung 28,00 Euro wecken, darunter müsste der Support bei 26,00 Euro abermals zum Tragen kommen.