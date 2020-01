Die Aktienmärkte der USA sind in einer Zeit der Extreme! Ob Bewertungen, euphorische Stimmung, Long-Positionierung – die Parameter erinnern derzeit stark an die Dotcom-Blase: Fundamentaldaten spielen keine Rolle, weil die Fed doch Liquidität zuführt, und das sei alles, was derzeit für die Aktienmärkte zähle – so lautet das Mantra. Aber die Fed hat in der letzten Woche ihre Bilanz (leicht) reduziert, und erste Stimmen aus der Fed (Dallas Fed-Chef Robert Kaplan) warnen vor den Exzessen an den Märkten. Im Fokus in dieser Woche der Phase 1 Deal, der am Mittwoch unterzeichnet werden soll: wichtig dabei vor allem die Frage, ob die Summe der Landwirtschaftskäufe wirkliich den Angaben der Trump-Administration entspricht (Peking schwieg dazu bislang). Ab morgen beginnt die US-Berichtssaison..

Das Video "Zeit der Extreme!" sehen Sie hier..