Oberflächlich betrachtet sieht die Lage beim größten deutschen Flughafenbetreiber nicht rosig aus. Der Flughafenverband ADV erwartet, dass das Passagierwachstum an den deutschen Airports 2020 um 0,7 Prozent zurückgehen wird. Auch Fraport spürt den Rückgang, nachdem in Frankfurt die Zahl der Fluggäste im November 2019 um 3,4 Prozent sank. Ein Großteil des Rückgangs im November basiert allerdings auf dem Streik der Lufthansa-Flugbegleiter. Aussagekräftiger als die Zahl der Fluggäste ist Betrachtung der Wirtschaftskraft des Unternehmens. Fraport ist über Jahre im Ausland gewachsen und hat zahlreiche Beteiligungen an Flughäfen. In den meisten Ländern steigen die Umsätze. Mittlerweile werden 30 Prozent des Ebit im Ausland erwirtschaftet (Tendenz steigend).

Der Gewinn/Aktie (EPS) wird bis 2022 mit 5,50 Prozent p.a. erwartet und hilft das KGV 2019 von 15,75 auf 12,80 im Jahre 2022 zu senken.

