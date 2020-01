Die Positionen, die mit den Gewinnmitnahmen am Freitag nach den eher enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten abgebaut wurden, werden heute Morgen gleich wieder aufgebaut. Kein Investor will etwas von dem Honig verpassen, der von den USA und China am Mittwoch mit der Unterschrift unter Phase Eins des Handelsabkommens an den Börsen verteilt werden könnte.

Ob daraus dann auch der erhoffte konjunkturelle Aufschwung erwachsen wird, ist zwar weiterhin offen. Aber für den Moment treibt die Hoffnung die Kurse und es sieht vieles danach aus, als dass der Deutsche Aktienindex in den kommenden Tagen oder sogar Stunden ein neues Allzeithoch erklimmen kann. Die Trendwende aus der vergangenen Woche signalisiert zunächst eine Fortsetzung der Rally. Über 13.600 Punkten wäre dann technisch Platz bis 13.812 und darüber bis auf 14.031 Zähler.

