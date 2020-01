Nach der Kursrallye der Paion Aktie von 1,85 Euro am 30. Dezember auf 2,24 Euro, die am Mittwoch erreicht wurden, kam es zu einer Konsolidierungsbewegung. Tatsächlich existiert diese schon seit dem 3. Januar, hier erreichte Paions Aktienkurs in der Spitze 2,21 Euro. Zwar wurde das Bewegungshoch erst am 8. Januar markiert, doch seit dem 3. Januar zeigt sich im Chart der Paion Aktie de facto eine Seitwärtsbewegung. Nach oben wird diese ...