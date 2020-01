Gastkommentar | Über Sinn und Unsinn von Nachhaltigkeits-Labels

Seit dem ersten «Umweltzeichen», ein Label das im Jahr 2004 in Österreich ins Leben gerufen wurde, stossen kontinuierlich weitere dazu. Der jüngste Zuwachs der Label-Gemeinschaft heisst FebelFin und stammt aus Belgien. FebelFin wurde erst im November 2019 aus der Taufe gehoben. Nebst den Vertretern aus Österreich und Belgien gibt es LuxFlag Environnement, LuxFlag ESG, LuxFlag Climate Finance, das FNG-Siegel, ISR, GreenFin und das Nordic Swan Ecolabel. Diese neun Labels decken die europäische SRI-Landschaft ab. Drei davon konzentrieren sich auf grüne Themen. Insgesamt dekorieren sie 881 Fonds. Diese kumulieren Assets in der Höhe von ganzen 287,5 Mrd. €. Aber Achtung vor Doppelzählungen: viele Fonds wurden mit mehreren Labels ausgezeichnet.

"In Ermangelung eines allgemein anerkannten Labels ist in den letzten Jahren eine Vielzahl nationaler SRI-Labels entstanden. Sie alle weisen jeweils unterschiedliche Besonderheiten auf, was einen direkten Vergleich der jeweils ausgezeichneten Fonds verunmöglicht. Die Einführung eines europaübergreifenden Labels wird Ordnung in das "Label-Chaos" bringen und Entscheidungen für Anleger vereinfachen.

Der Wettlauf der Öko-Etiketts läuft auf vollen Touren, aber was sagen die SRI-Labels eigentlich aus? Die Existenz eines Managementprozesses? Nicht-finanzielle Kriterien im Stock-Picking Prozess? Ja, das gilt für alle. Allerdings stellen die Labels keine Anforderungen an die Portfolioqualität oder an deren Zusammensetzung. Was passiert, wenn man einen Blick ins Innere der unterschiedlichen Portfolios wagt? Der Qualitätsgrad, die Auswahl- und die Ausschlusskriterien sind von Fonds zu Fonds unterschiedlich. Das jüngste belgische Label hat die Vorzüge, sich zumindest in Bezug auf das Klima teilweise mit diesem Thema befasst zu haben. FebelFin definiert intuitive Ausschlussbereiche und erfüllt somit zumindest grundsätzliche Qualitätsstandards.