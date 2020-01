Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse der DZ BANK:Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) sollte in den nächsten Jahren weiterhin von den Wachstumstreibern in der Branche profitieren, so Oliver Saake, Leiter Produktmanagement Strukturierte Produkte bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr