Ein kurzes Update zur SFC Energy Aktie, die am Freitag eine der Top-Gewinnerinnen an der Frankfurter Börse war. Für den Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Titel ging es im Tagesverlauf auf 10,90 Euro nach oben. Auf dem Tageshoch lag zugleich der XETRA-Schlusskurs, ein Plus von 7,39 Prozent zum Vortag. Heute Morgen bestätigt sich das Kursniveau, aktuelle Indikationen für den Aktienkurs von SFC Energy notieren bei 10,85/10,95 Euro und ...