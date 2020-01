× Artikel versenden

Alpha-Generierung abseits des Mainstreams: Fiera Capital startet „Smaller Emerging Markets Opportunities“-Strategie

Wer an Emerging Markets Investments denkt, der denkt in der Regel auch an Vielfalt: In den meisten Fällen wird dieses Potenzial in der Praxis aber nicht genutzt. So entfallen beispielsweise mehr als 80% der MSCI Global Emerging Markets Benchmark- Marktkapitalisierung auf Unternehmen von nur 7 Ländern. Mit einer neuen Strategie möchte Fiera Capital das heterogene Opportunitätsset der Emerging Markets besser nutzen können.





