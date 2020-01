Friedrich und Weik – Qualität überzeugt?

Liebe Feingold-Research-Freunde, wir sind in unseren Depots keinesfalls immer all in long im Markt, sondern bauen Absicherungen ein, Puts, die uns 2019 sogar Geld gekostet haben. Unser Tradingdepot hat dennoch seit 1.1.19 eine Rendite von 35% geschafft. Der DAX immerhin 26%. Im SPIEGEL und anderen Medien hören wir nun immer von Friedrich und Weik. Denn der Crash soll ja kommen. Seit 2012 soll er das schon. Aber was liefern die Jungs eigentlich an Rendite? Nun – plus 13% seit 1.1.19. Satte 14%. unter dem DAX, satte 21% schlechter unser Tradingdepot. Warum erwähnen wir das? Nicht, weil wir die beiden durch den Kakao ziehen wollen. Sondern weil es unfassbar teuer ist für Anleger in Deutschland, wenn Crash-Gurus durch die Lande ziehen. Wir möchten eine Aktienkultur hinbekommen und diese besagt zunächst einmal nichts anderes, als dass Aktien im Schnitt pro Jahr 6-7 % abwerfen. Natürlich kommen auch immer Crashs. Doch wann und wie – das weiß man hinterher. Und vor allem muss man sein Depot konstruktiv managen. Aussagen wie jene von Dr. Krall, dass der Markt in Quartals soundso crashen wird sind höchst unseriös. Genauso wäre es, würden wir jedes Jahr 35% versprechen. Nein, wir managen Ihr Geld und den Markt und wollen bestes Chance-Risiko-Verhältnis. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb haben wir 2018 auch plus 1% gezeigt als der DAX zweistellig tief im Minus lag. Doch wahrsagen und zaubern kann keiner. Deshalb – unser großer TRAININGSTAG im Februar – zu dem Sie sich unter info@feingold-research.com anmelden können zu 399 Euro, macht Sie fit für die Börse. Auf allen Ebenen. Ohne Crash-Prognosen, ohne Jubelarien a la Heiko Thieme – wobei Heiko durchaus amüsant ist im persönlichen Gespräch – nein, mit Money-Management und Sentiment und allem, was Sie brauchen.