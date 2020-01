In Bitcoin müssen wir primär immer noch von einem korrektiven Anstieg ausgehen, die Bullen haben aber eine reale Chance den Kurs bis in den $10000er-Bereich zu drücken, bzw. sogar noch höher. Wir sind daher am Montag Long gegangen und konnten unseren Stopp auch bereits auf den Einstieg setzen, sodass wir die weitere Situation in Ruhe und ohne Risiko verfolgen können. Die Aktuelle Long Position steht bereits mit +9% im Gewinn.

In den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum ist das Buffet aufgebaut und eröffnet. Die einzige Frage ist, ob es die Bullen jetzt rechtzeitig schaffen zuzuschlagen. Seit letztem Wochenende wäre es möglich, dass die Bullen in beiden Währungen ein erneutes 1,2-Setup generieren und damit für eine Aufwärtsbewegung ausgelegt sind.

Dazu unsere Kurznachricht vom 08.01.20 welche an unseren Verteiler per E-Mail verschickt wurde:

Primärerwartung bleibt wie gesagt, dass wir uns momentan in der korrektiven Welle c in Weiß befinden und diese sowie die übergeordnete Welle B in Rot im $8500er-Bereich zum Ende bringen. Wie schon gesagt, ist es aber möglich, dass sich die B-Welle noch bis in den Bereich $10000 ausdehnt.

Grundsätzlich sind B-Wellen von irrationalen Ausschlägen geprägt und schwierig zu analysieren. Unter das ausgebaute Tief der Welle b in Weiß sollten wir jetzt nicht fallen, damit die Bullen unmittelbar weiter nach Norden laufen können. Die allgemeine Struktur seit dem Tief bei $6500 bleibt nach wie vor schwierig, weshalb wir vorerst die korrektive Primärerwartung aufrechterhalten müssen.

Auf der anderen Seite zeigen sämtliche Indikatoren nach oben und die Bullen haben eine gute Chance, zumindest für einen Anstieg bis in den $10000er-Bereich zu sorgen. Unsere Longposition ist damit gerechtfertigt und sichert uns auch gegen ein direktes Durchmarschieren der Bullen.

