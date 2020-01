Investoren haben in den letzten Monaten viele Vorschusslorbeeren verteilt und unter der Annahme einer Einigung der USA und China im Handelsstreit in den Bereich ihres mittelfristigen Kursziels aufwärts gedrückt. Nun liegt der Vertrag zwischen beiden Ländern zur Unterschrift bereit, am Mittwoch soll es dann so weit sein. Man erinnere sich, dass die Aktie seit ihren Höchstständen aus Anfang 2018 gut 60 Prozent an Wert eingebüßt hatte und erst im Bereich der Tiefstände aus 2016 um 20,00 US-Dollar einen Boden gefunden hatte. Mit fortschreitenden Verhandlungen zwischen diesen beiden Ländern beruhigte sich auch das Wertpapier von JD.com und konnte wie bereits in der charttechnischen Besprechung vom 27. Dezember 2019: „JD.com: Wertpapier legt kräftig zu!“ favorisiert an sein erstes mittelfristiges Kursziel um 40,00 US-Dollar wieder heranlaufen. Noch dürfte das endgültige Zielniveau nicht erreicht worden sein, Rücksetzer werden aber mit steigenden Notierungen immer wahrscheinlicher.