Interview mit David Hahn: Wichtigkeit von SEO und Online-Marketing

David Hahn im Interview: Warum SEO und Online-Marketing unabdingbar sind

Will ein neu gegründetes Unternehmen oder eine selbstständig agierende Einzelperson mit ihrem Geschäftsmodell in der modernen, schnelllebigen Welt erfolgreich sein, führt heutzutage kein Weg an digitaler Präsenz vorbei. Häufig verhindern jedoch zahlreiche Fehlannahmen und falsche Vorgehensweisen bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und dem Online-Marketing, dass die Bekanntheit ausgebaut wird und die harte Arbeit Früchte trägt. Im Interview verrät der Unternehmer, Online-Marketer und SEO David Hahn, worauf es wirklich ankommt.

Die vielschichtige Suchmaschinenoptimierung lässt sich in viele kleine Unterkategorien einteilen, die zusammen das große Ganze ergeben. Bildquelle: geralt / pixabay.com

Rainer Brosy: Hallo Herr Hahn, bitte stellen Sie sich den Lesern zunächst einmal näher vor.

David Hahn: Hallo Herr Brosy, mein Name ist David Hahn und ich bin Online-Marketer, SEO und gleichzeitig Unternehmer. Einerseits verhelfe ich unter anderem Speakern, Beratern, Unternehmen und all denjenigen, die mit ihrem eigenen Business durchstarten wollen, zu mehr Sichtbarkeit und Umsatz im Internet. Andererseits betreibe ich die Online-Marketing-Agentur SEO Galaxy, die sich insbesondere auf den Bereich des Backlink-Aufbaus spezialisiert hat, der im Offpage-SEO-Segment enorm wichtig ist. Alles, was ich über SEO weiß, habe ich mir über viele Jahre mit harter Arbeit angeeignet, indem ich hunderte Webseiten mit umfangreichen Tests analysierte.

Rainer Brosy: Können Sie uns kurz erklären, worum es bei SEO genau geht und welche Bereiche es gibt?

David Hahn:Wie der Name schon sagt, hat die Suchmaschinenoptimierung die Zielsetzung, eine Online-Präsenz bzw. eine Webseite oder Landing Page für ihr Ranking in den Suchergebnissen zu optimieren. Dies geschieht im Bereich der Onpage-Optimierung durch Maßnahmen wie interne Verlinkung, hochwertige Inhalte, eine Verbesserung der Ladezeiten, die Integration von Bildern und viele weitere. Im Offpage-Bereich geht es dagegen vor allem um den Aufbau hochwertiger Backlinks und die Kreierung von Social Signals.

Rainer Brosy: Gibt es so etwas wie die „wichtigsten“ Faktoren bei der Suchmaschinenoptimierung überhaupt?

David Hahn:Wenn ich eines über die Jahre gelernt habe, dann, dass genau das nicht der Fall ist. Viele Kunden kontaktieren mich mit der irrtümlichen Vorstellung, dass es den einen SEO-Trick gibt, mit dessen Hilfe innerhalb kürzester Zeit eine Top-3-Positionierung möglich ist. Suchmaschinenoptimierung ist aber immer ein länger andauernder Prozess, bei dem sich der Erfolg einzelner Maßnahmen erst mit der Zeit zeigt. Ich lege als Unternehmer Wert auf die Vermittlung der Tatsache, dass es stets auf die nachhaltige, engagierte und funktionale Gesamtheit aller ergriffenen Optimierungsmaßnahmen ankommt. SEO gliedert sich in unzählige Faktoren bzw. verschiedene Bereiche, innerhalb derer manche Aspekte eine höhere Gewichtung als andere besitzen – pauschalisieren lässt sich das Ganze jedoch nicht. Zu den drei wichtigsten Voraussetzungen gehören meiner Ansicht nach die Inhalte, die Empfehlungen und der technische Background. Es muss dann einfach je nach Branche getestet werden, was funktioniert.