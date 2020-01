creditshelf holt BNP Paribas ins Boot

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft werden creditshelf und BNP Paribas Asset Management zusammen arbeiten. „creditshelf arrangiert im Rahmen der Zusammenarbeit unbesicherte Mittelstandskredite zwischen 500.000 Euro und 5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf bis acht Jahren, die dann an BNPP AMs institutionelle Investoren vermittelt werden”, meldet das Unternehmen aus Frankfurt am Main am Montag.Mit der ...