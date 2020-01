Die Berliner Hypoport AG hat am Montag Transaktionszahlen des Jahres 2019 für den Kreditmarktplatz Europace vorgelegt. Man habe das Volumen von 57,9 Milliarden Euro auf 68 Milliarden Euro steigern können, so das Unternehmen - ein Plus von rund 18 Prozent. Auf das vierte Quartal entfallen 17,7 Milliarden Euro - das Quartal verläuft traditionell schwächer, vor allem aufgrund der Feiertage Ende Dezember. Größter Bereich blieb auch ...