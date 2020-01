Die Graphitgesellschaft EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) will GR Engineering Services (ASX: GNG) mit der Planung und Entwicklung einer 20.000-Tonnen-Batterie-Graphit-Anlage in Westaustralien beauftragen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde soeben unterzeichnet. Der formelle Vertrag könnte in Kürze folgen, sobald Ecograf von der Landentwicklungsagentur der westaustralischen Regierung den Zuspruch für ein 6,7 ha großes Gelände im Industriegebiet Kwinana erhält.

Die geplante Entwicklung hat einen Nettobarwert vor Steuern von 141 Mio. US-Dollar, eine interne Rendite von 36,6% und ein jährliches EBITDA von 35 Mio. US-Dollar, basierend auf Kapitalkosten von 22,8 Mio. US-Dollar bei einem anfänglichen Jahresumsatz von 5.000 Tonnen pro Jahr, gefolgt von weitere 49,2 Mio. US-Dollar für die Erweiterung der Produktion auf 20.000 Tonnen Batterie-Graphit (siehe Ankündigung vom 11. Juni 2019).