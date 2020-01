Der nächste Kurseinbruch bei der Varta Aktie. Nach der kurzen Atempause am Donnerstag und Freitag kommt der Aktienkurs des Batterie-Konzerns heute erneut unter Druck und unterschreitet das Tagestief vom Mittwoch bei 89,20 Euro. Sorgen um wachsende Konkurrenz aus Asien und Patentstreitigkeiten hatten Vartas Aktie am Mittwoch schon deutlich fallen lassen. Es kam bei 107,00/109,80 Euro zu ersten deutlichen Verkaufssignalen, was ...