In der Sahelzone ist ein neuer Goldrausch ausgebrochen, berichte LeMond diplomatique am Donnerstag. Doch die afrikanische Großregion, zu der Länder wie Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Sudan und der Tschad gehören, ist ein Konfliktherd: Dschihadistische Terrorgruppen destabilisieren seit Jahren die Region und greifen Goldminen an. Für Investoren von Bergbauunternehmen, die in der Sahelzone tätig sind, bedeutet dies ein sehr hohes Risiko.

Benoît Désormeaux, CEO der kanadischen Bergbaufirma SEMAFO, erklärte nach einem islamistischen Angriff auf eine seiner Goldminen in Burkina Faso Mitte November 2019 gegenüber der Deutschen Welle (DW): „Seit vielen Jahren arbeiten wir mit den Menschen in Burkina Faso zusammen. Gemeinsam wollen wir ausloten, wie wir die Zusammenarbeit fortsetzen und gleichzeitig die Sicherheit für die Mine gewährleisten können.“