Varta – ist dieser Aspekt entscheidend?

Was ist los bei Varta? Die Aktie fällt rasant und kennt kein Halten. Wir schicken unseren Abonnenten noch heute Nachmittag ein SPEZIAL! Denn nicht nur das Umfeld der Aktie ist hoch spannend, nein, es könnte ein weiterer Fakt hinzu kommen. Es geht um einen Großaktionär mit einem Bein im Gefängnis. Ansonsten sind es Stopp-Loss-Lawinen, Volatilität und Sentiments, die ebenfalls drücken – all das gehört bei uns zur DNA und wer Abonnent bei uns ist, der weiß, dass wir ab November die Varta-Aktie häufig als jene beschrieben hatten mit dem größten Rückschlagsrisiko im Markt. Nicht, weil die Story nicht stimmt, sondern weil sie nach unseren Indikatoren massiv überhitzt war. 30 – 40% zu teuer. Genau das wird jetzt abgearbeitet. Es gilt auch auch – jetzt! ist Varta attraktiv. Jetzt kaufen die, die Nerven haben. Wir haben heute in unserem Video im Börsenbrief alles dazu, was Ihr wissen müsst. Wer Nerven hat, schnappt sich jetzt die KA7ZFL zu 93 Cent, Limit auf 96 Cent, Hebel 10. Ziel – schnelle Erholung Richtung 1,20 im Turbo-Bull. Alles Weitere im Abodienst. Wem das nicht genügt, der hat mit der DF69GP sogar einen 17er-Hebel. Dort Limit bitte bei 60 Cent.