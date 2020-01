Mutares war zum Jahresende sehr aktiv. So hat man die italienische Tochter von Tekfor gekauft. Um die Tochter keeper zu stärken, hat man das deutsche Papierserviettengeschäft von Metsä Tissue erworben. La Meusienne wird in die Balcke-Dürr-Gruppe integriert. Insgesamt hat Mutares 2019 zehn Akquisitionen durchgeführt. Das lässt die Umsätze steigen.Die Analysten von SMC Research lassen diese Entwicklungen in ihr Modell ...