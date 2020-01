Der IT-Konzern Bechtle meldet eine erneute Übernahme in der Schweiz. Rückwirkend zum Jahresbeginn 2020 erwerbe man die Wide Technology Partners AG mit Sitz in Baar, Kanton Zug. „Der IT-Dienstleister beschäftigt derzeit 20 Mitarbeitende in der Schweiz sowie in einer Niederlassung in Vietnam. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Wide einen Umsatz von rund 4,3 Millionen Schweizer Franken”, so Bechtle am Montag in einer Mitteilung. ...