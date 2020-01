Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - China ist in vielen Bereichen schon lange kein Entwicklungsland mehr. Deshalb müssen für China die gleichen internationalen Handelsregeln wie für Deutschland oder die EU gelten, fordert Ulrich Ackermann, Leiter der VDMA-Außenwirtschaft. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der VDMA appelliert in einem Positionspapier an die deutschen und europäischen Institutionen, ihre handelspolitischen Instrumente zu überprüfen und - wo notwendig - den neuen Gegebenheiten anzupassen. [ mehr