Die Aareal Bank hat am Montag ihre neue Strategie „Aareal Next Level” vorgestellt und zugleich die Prognose für 2019 bestätigt. Die Strategie ziele auf die „Fortschreibung der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre und Erschließung neuer Wachstumspotenziale” ab, heißt es von Seiten der Gesellschaft. Eine der wichtigsten Punkte dabei dürfte der Verbleib der IT-Tochter Aareon im Konzern sein. In der letzten Zeit hatte ...