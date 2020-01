Ab Ende Januar: Frischer Anleihefonds von FV steht in der Startlöchern

Frankfurter Vermögen bietet einen neuen Anleihefonds an. Für ihn hat der Vermögensverwalter mit Sitz in Königstein und Bad Homburg die Anleihestrategie aus einem bestehenden Mischfonds ausgekoppelt und sie in eine eigene Fondshülle gegossen. Der Vermögensverwalter Frankfurter Vermögen (FV) startet einen neuen Anleihefonds. Er beruht auf einer bereits erprobten Strategie: Der "FV Fremdwährungsanleihen-Fonds" ist die Rentenseite aus dem bereits 2008 aufgelegten DUI Wertefinder Mischfonds (ISIN: DE000A0NEBA1). Da die Anleihen dort nicht nur das Portfolio stabilisieren, sondern auch Rendite erwirtschaften sollen, hat FV daraus jetzt ein eigenständiges Produkt gemacht.Der Fonds legt überwiegend in Fremdwährungsanleihen aus Schwellenländern an. Die entsprechenden Märkte...