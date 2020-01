Ballard Power – bitte vom Gas gehen

Liebe Leser, es ist schon etwas her, aber im Juni haben wir Euch den Wasserstoff- und E-Mobil-Index vorgestellt. Mit Mini-Futures. Viele sind eingestiegen in die Long-Papiere, doch jetzt bei Ballard Power mit Kursexplosion und Tesla über der 500-Dollar-Marke raten wir zu Teilgewinnmitnahmen. Bitte nehmt die Hälfte der Positionen aus den Scheinen raus. Sowohl E-Mobility als auch Wasserstoff wirken nun doch sportlich überhitzt. Hier noch einmal unser Artikel aus dem Juni. Stichwort überhitzt – viele sind noch in unseren Turbos auf Beyond investiert. Dazu gibt es gleich etwas im Abonnentenbereich. Seit unserer Empfehlung – hier zu sehen – am 7.1 am Nachmittag hat der Turbo mit Hebel 4 jetzt mehr als 100% Gewinn erzielt. Allemal besser als unsere Mini-Position auf Tesla. Denn auch Flops gehören zum Geschäft und das war einer. Im Turbo-Dienst mussten wir heute den Inline-Schein ausbuchen, da Tesla jetzt 517 Dollar kostet. Wahnsinn, aber der Markt hat immer recht. Ihr wisst das;-(.