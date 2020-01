Tesla – Wahnsinn pur

Short interest raus, Aktie brutal rauf. So sehen Short-Eindeckungen aus. Die passende Grafik gibt es im Abo-Bereich. Der Kurssprung von heute hat auch die Inline-Palette bei den Emittenten so gut wie leergefegt. Es gibt noch die SR5VGE in der Auslage der SG, die natürlich mit Barriere 560 extrem Hot ist. Unten die 180 kann man getrost vergessen. Tesla ist nicht so ein krasser Fall wie Beyond Meat Ende des Sommers, doch bei Kursen um 520 Dollar soll niemand sich beschweren, wenn die Aktie im Laufe des Jahres mal 30% Federn lassen müsste. Heftig gehandelt wird bei Tesla übrigens in hoch gehebelten Short-Papieren. Der Turbo-Bear VE5M4L ist eine exzellente Wahl für alle mit harten Nerven und Zock auf Rücklauf auf 500 Dollar.