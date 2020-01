× Artikel versenden

So wird 2020 (Podcast)

Wohin steuern die Börsen in 2020? Der Dax ist 2019 um satte 25 Prozent gestiegen, trotz Handelsstreit und Brexit-Sorgen. Diese Probleme könnten auch 2020 für Unruhe an den Märkten sorgen. Geht es trotzdem weiter so stark nach oben an den Märkten? …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.