Licht & Schatten: Wie sich Anleihe-Fondskategorien im letzten Jahrzehnt schlagen konnten

Vergangene Woche haben wir uns detailliert mit den besten Fondskategorien des letzten Jahrzehnts sowie den schwächsten Fondskategorien des letzten Jahrzehnts auseinandergesetzt. Nachdem jene Top- und Flop-Rankings aber erfahrungsgemäß vor allem von volatileren Aktien-Fondskategorien dominiert werden, widmen wir uns in diesem Artikel rein der Entwicklung von Anleihe-Fondskategorien in der letzten Dekade (Zeitraum: 01.01.2010 bis 31.12.2019).

Die wohl erfreulichste Botschaft für jeden Fixed-Income Anleger: Ganz egal, in welche Anleihe-Fondskategorie Sie zu Beginn der letzten Dekade investiert hätten, einen nominalen Verlust hätten Sie in keinem Fall erleiden müssen. Sämtliche der 101 von e-fundresearch.com untersuchten Morningstar-Anleihe-Fondskategorien weisen für das letzte Jahrzehnt einen positiven Gesamtertrag auf. Dank Zinssenkungen und der weltweiten „Jagd nach Rendite“ liegt die Gesamtrendite sämtlicher Kategorie im arithmetischen Durchschnitt sogar bei durchaus attraktiven +58,26%. Um dieses Ergebnis in einen Kontext zu setzen: Österreich-Aktienfonds konnten im gleichen Zeitraum um nur durchschnittlich +54,13% zulegen.